Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.63 ↓

EUR 70.91 ↑

23 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Трактор для победителя конкурса «Алтын бишек» отправляется в Учалинский район

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: ГТРК «Башкортостан» и Юлай Каримов

Фото: ГТРК «Башкортостан» и Юлай Каримов

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В ГТРК «Башкортостан» подвели итоги конкурса «Алтын бишек — Золотая колыбель». Награждение победителей состоялось на телеканале «Россия1 — Башкортостан». В прямом эфире лучшим участникам вручили мини-трактор и телевизоры от спонсоров, после чего победители ответили на вопросы журналистов.

Конкурс «Алтын бишек — Золотая колыбель» проводится несколько лет подряд. В этом году конкурс был посвящен 100-летию республики. Участниками стали жители шести деревень из пяти районов Башкортостана. В каждое село выезжала съемочная группа телевидения и делала репортажи о жизни простых жителей — людей труда. По результатам народного голосования на сайте ГТРК победителем стала деревня Малоказаккулово Учалинского района — за эту деревню проголосовали 27294 зрителей.

«Участие в этом конкурсе объединило всех жителей нашего села. Благодарим всех, кто болел и голосовал за нас. Мы постоянно проводим экологические акции, трактор нам очень пригодится», — отметил глава Амангильдинского сельсовета Ильдар Кильмухаметов.

В номинации «Лучшая семья-2019» победила многодетная семья Насыровых из деревни Абдулмамбетово Абзелиловского района. Их поддержали 8 534 человек.

«Главное в семье — уважение и взаимопонимание. В нашей семье четыре дочери и один сын. Старшая дочь окончила медицинский колледж, работает в больнице в Магнитогорске, вторая дочка — студентка того же колледжа. Еще две дочери и младший сын учатся в школе. Третья дочка поет и танцует. Четвертая дочь занимается легкой атлетикой и лыжами. Наш долгожданный младший сын учится в шестом классе, тоже радует своими успехами в учебе и спорте», — рассказали Галия и Салих Насыровы.

В номинации «Золотые руки» первое место заняла Гульюзум Сафина из Абзелиловского района. Она мастер по приготовлению национального напитка буза. В каждом районе республики бузу готовят по-своему. Поделилась своим рецептом и Гульюзум — она добавляет в напиток животный жир.

«Приготовлением бузы я занимаюсь с детства. Раньше готовила моя мама, потом передала свое умение мне. Это целебный напиток, полезен от многих болезней», — отметила Гульюзум Сафина.

Специальный приз «За сохранение своего села» получают жители деревни Шулганово Татышлинского района.

«Наше село расположено среди гор, природа очень красивая. У нас одно из самых благоустроенных сел района, живут очень трудолюбивые жители. В нашем селе есть даже свой оркестр, который украшает различные мероприятия и народные праздники», — говорит глава сельсовета Энже Бадретдинова.

Теги: конкурс, ГТРК
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина изнасиловал в подъезде 13-летнюю девочку
В Нефтекамске 21 октября произошло преступление против половой неприкосновенности. В подъезде жилого дома на 13-летнюю девочку напал мужчина. Он надруга
В Башкирии выросли обороты розничной торговли и общепита
Оборот розницы в Башкирии за год вырос на 6%, общепита — на 2,6%, следует из данных территориального органа Федеральной службы государственной статистик
В Уфе начал свою работу Российский энергетический форум
Сегодня в Уфе состоялось открытие 25-й международной выставки «Энергетика Урала», которая представила рекордное количество крупнейших отечественных и за
В торговом центре Уфы 14-летней девочке стало плохо: школьница скончалась в больнице
Следственный комитет по Башкортостану организовал доследственную проверку по факту смерти 14-летней уфимки. По данным пресс-службы ведомства, 22 октября
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть