Трактор для победителя конкурса «Алтын бишек» отправляется в Учалинский район

Фото: ГТРК «Башкортостан» и Юлай Каримов









Фото: ГТРК «Башкортостан» и Юлай Каримов

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В ГТРК «Башкортостан» подвели итоги конкурса «Алтын бишек — Золотая колыбель». Награждение победителей состоялось на телеканале «Россия1 — Башкортостан». В прямом эфире лучшим участникам вручили мини-трактор и телевизоры от спонсоров, после чего победители ответили на вопросы журналистов.

Конкурс «Алтын бишек — Золотая колыбель» проводится несколько лет подряд. В этом году конкурс был посвящен 100-летию республики. Участниками стали жители шести деревень из пяти районов Башкортостана. В каждое село выезжала съемочная группа телевидения и делала репортажи о жизни простых жителей — людей труда. По результатам народного голосования на сайте ГТРК победителем стала деревня Малоказаккулово Учалинского района — за эту деревню проголосовали 27294 зрителей.

«Участие в этом конкурсе объединило всех жителей нашего села. Благодарим всех, кто болел и голосовал за нас. Мы постоянно проводим экологические акции, трактор нам очень пригодится», — отметил глава Амангильдинского сельсовета Ильдар Кильмухаметов.

В номинации «Лучшая семья-2019» победила многодетная семья Насыровых из деревни Абдулмамбетово Абзелиловского района. Их поддержали 8 534 человек.

«Главное в семье — уважение и взаимопонимание. В нашей семье четыре дочери и один сын. Старшая дочь окончила медицинский колледж, работает в больнице в Магнитогорске, вторая дочка — студентка того же колледжа. Еще две дочери и младший сын учатся в школе. Третья дочка поет и танцует. Четвертая дочь занимается легкой атлетикой и лыжами. Наш долгожданный младший сын учится в шестом классе, тоже радует своими успехами в учебе и спорте», — рассказали Галия и Салих Насыровы.

В номинации «Золотые руки» первое место заняла Гульюзум Сафина из Абзелиловского района. Она мастер по приготовлению национального напитка буза. В каждом районе республики бузу готовят по-своему. Поделилась своим рецептом и Гульюзум — она добавляет в напиток животный жир.

«Приготовлением бузы я занимаюсь с детства. Раньше готовила моя мама, потом передала свое умение мне. Это целебный напиток, полезен от многих болезней», — отметила Гульюзум Сафина.

Специальный приз «За сохранение своего села» получают жители деревни Шулганово Татышлинского района.

«Наше село расположено среди гор, природа очень красивая. У нас одно из самых благоустроенных сел района, живут очень трудолюбивые жители. В нашем селе есть даже свой оркестр, который украшает различные мероприятия и народные праздники», — говорит глава сельсовета Энже Бадретдинова.