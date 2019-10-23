Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Причина утечки на «ПОЛИЭФе» и размер ущерба; страсти по гречке Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России практически все, в том числе и башкирские аграрии, уменьшили площади гречихи из-за перепроизводства в 2018 году. По словам экспертов, из-за сокращения посевов крупа может подорожать.

Страсти по гречке. Россиянам не угрожает дефицит гречневой крупы, так как регионы-лидеры по выращиванию этой культуры собрали более высокий урожай по сравнению с прошлым годом. «Однако в некоторых субъектах цены на гречку начали расти из-за того, что ряд аграриев в последние годы сокращает посевные площади этой культуры». Такое мнение высказали ТАСС чиновники, эксперты и представители торговых сетей. Отмечается, что в ряде регионов поставщики уже начали увеличивать ценник на эту крупу. Так, в Новгородской области она подорожала на 6% с начала года. В Орловской области оптовая цена гречки подскочила с 25 рублей до 40-45 рублей, а в Воронеже — до 76 рублей. Дорожает гречка и на полках магазинов в Башкирии. Пока это касается новых поставок крупы, рассказал ТАСС председатель башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин. По его словам, «повышение началось в конце сентября, на прошлой неделе рост цен уже составил 10-15%». В среднем цены 40-41 рубля за кг, а максимальные — 61 рубль. В Минсельхозе региона ТАСС пояснили, что аграрии республики уменьшили площади гречихи из-за перепроизводства в 2018 году. «В России практически все, в том числе и башкирские аграрии, уменьшили площади, так как оставался даже переходящий запас зерна гречихи», — рассказали в министерстве.

Увеличение числа одномандатников может усложнить победу «Единой России» на выборах в 2021 году, а ее представительство в Госдуме может сократиться вдвое, предупреждают «Ведомости» и поясняют, что «это следует из первого доклада серии «Стратегия-2021», подготовленного Институтом социально-экономических и политических исследований». Ранее близкие к администрации президента люди говорили «Ведомостям», что там обсуждается идея изменения соотношения в Думе списочников и одномандатников с нынешних 50/50 на 75/25 в пользу вторых. Сообщается, что «при раскладе 75/25 число округов вырастет с 225 до 337, а число списочников сократится с 225 до 113. Исходя из текущих рейтингов по спискам единороссы смогут получить 50–55 мандатов вместо нынешних 140. Сейчас у партии в Думе 343 мандата». Издание пишет, что «все регионы эксперты поделили на пять категорий в зависимости от отношения избирателей к партии власти. В первую вошли регионы «электоральной мобилизации» вроде Башкирии и Татарстана, где будет 40 округов (на 13 больше, чем сейчас). Регионы с «высокоуправляемым голосованием» (Краснодарский и Ставропольский края) получат 56 округов (+20). В третью группу попали территории с возможным негативным трендом к 2021 г. (Ростовская, Нижегородская обл.) – там будет 56 округов (+18). В регионах, где в 2018–2019 гг. усилилось протестное голосование (Подмосковье, Свердловская обл.), будет избираться 104 одномандатника (+34), а в устойчиво протестных вроде Москвы и Петербурга – 81 (+27). «То есть число заведомо легких для власти округов вырастет на 33, а скорее сложных – на 61», — подсчитали «Ведомости».

Более 130 российских и зарубежных компаний принимают участие в международной выставке «Энергетика Урала» в Уфе, передает ОТР. В форуме участвуют крупнейшие разработчики и производители энергетического и электротехнического оборудования нового поколения, как российские, так и зарубежные. Сообщается, что в Уфу приехали специалисты из Швейцарии, Германии, Франции, Чехии, привезли технологические новинки систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения. Среди них — система управления освещением, предназначенная для школ, больниц, сельского хозяйства, позволяющая не только экономить, но и получать хорошее качество света, говорится на телеканале.

«ПОЛИЭФ»: причина утечки и размер ущерба. «Утечка отходов химзавода "Полиэф" в Башкирии произошла, поскольку предприятие использовало неисправный резервуар». Об этом сообщил INTERFAX.RU со ссылкой на СКР. «Следствие установило, что техосмотр резервуара выявил дефекты. Однако сотрудники завода не стали его ремонтировать и продолжили его эксплуатацию. В результате стена резервуара разрушилась и стоки предприятия попали в лес и в реку Казмышла, впадающую в Изяк. Ущерб лесу и водоемам следствие оценило примерно в 44 млн рублей», — говорится в сообщении и отмечается, что «сейчас следователи и полицейские ищут ответственных, допустивших утечку». 9 октября на заводе «Полиэф» в Благовещенске из 20-тонного резервуара вылилось около 8 тонн отходов. Возбуждено уголовное дело.

Попали в десятку по числу иномарок… «Известия» узнали, что в России на 1 июля 2019 года насчитывалось 27,5 млн иномарок — это 62,4% от общего объема парка легковых автомобилей. Больше всего иномарок зарегистрировано в Москве — 3,1 млн единиц. На втором месте Подмосковье — 2,1 млн штук, на третьем Санкт-Петербург — 1,44 млн машин. В топ-10 регионов по числу иномарок входят также Краснодарский край (1,11 млн ед.), Свердловская область (840,9 тыс. ед.), Приморский край (798 тыс. ед.), Ростовская область (759,7 тыс. ед.), Татарстан (703,3 тыс. ед.), Башкортостан (635,8 тыс. ед.) и Челябинская область (627,6 тыс. ед.).

…и направлению отдыха в ноябрьские праздники. А «Коммерсантъ» узнал, что самыми популярными направлениями на отдых в ноябрьские праздники стали Москва и Санкт-Петербург – на них приходится 14% и 8% бронирований соответственно. На третьем месте Сочи – 4%. Далее идут Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар – по 3%. В издании пишут, что туристы также покупают авиабилеты в Калининград (2%), Казань, Екатеринбург и Уфу — по 1% бронирований.

Кукольный «Шомбай-fest» для взрослых. ИА REGNUM информировал, что с 23 по 28 октября в Казани состоится фестиваль театров кукол «Шомбай-fest» и откроется он парадом кукол. Свои постановки на суд зрителей представят труппы театров Башкирии, Хакасии, Карелии, Новосибирской, Белгородской, Пензенской, Курской и Оренбургской областей, а также Красноярского края, Белоруссии, Франции и Италии. Всего будет показано 18 спектаклей, которые в основном заинтересуют взрослую аудиторию, отмечают в REGNUM.

В небе над Петербургом канатоходцы, в том числе из Уфы, совершили рекордный променад. Как передали на НТВ, более 200 метров над промзоной бывшего завода «Красный треугольник» прошли канатоходцы из Петербурга, Москвы и Уфы. Сообщается, что еще ночью экстремалы натянули трос между двумя заводскими трубами, а утром вышли на маршрут. Несмотря на то, что ветра в этот день не было, российский рекорд дался хайлайнерам непросто. Судя по видео, удержаться на стропе получилось не у всех.

Один из лучших матчей. «Будем работать, тренировать буллиты и вратарей, чтобы в следующий раз выиграть», — заявил главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после игры с омским «Авангардом», сообщает РИА Новости﻿, напомнив, что «Авангард» во вторник в гостях по буллитам победил «Салават» со счетом 2:1. Цулыгин отметил, что его команда провела прекрасный третий период, несмотря на то, что играла в пять защитников. «Если взять статистику по всей игре, это был наш лучший период», — сказал он. По мнению наставника «ястребов» Боба Хартли, 22 октября хоккеисты «Авангарда» и «Салавата Юлаева» показали одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне.