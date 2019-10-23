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В Уфе женщине подбросили бездомного питона

ОБЩЕСТВО
Фото: Яндекс. Картинки

В Уфе женщине подбросили бездомного питона Фото: Яндекс. Картинки

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительнице Уфы подбросили змею. Владелица аквасалона Инна Балтина нашла перед дверьми своего магазина коробку, в которой оказался питон, сообщает «Затонский вестник».

«Подумала, что подбросили котят или щенят, как обычно это делают бессердечные люди. Осторожно заглянула внутрь и ахнула», — передает слова Инны «Затонский вестник». Женщина решила оставить змею себе.

Проконсультировавшись со специалистами, она узнала, что подкидыш, которого назвали Персиком, оказался самкой тигрового питона-альбиноса. На воле этот серьезный вид может достигать 7 метров, чаще заводят дома королевских питонов. Сетчатые и тигровые уже опасны. Оставлять с ними наедине детей и мелких животных не советуют.

«Но наш Персик совсем другой. Эта самочка очень ласковая, спокойно выползает по руке, чувствуя тепло», — передает издание слова жительницы Уфы. Питон питается раз в месяц замороженным мясом, крысами и перепелками. Чтобы питон не простыл, Инна сделала теплый пол.

Ролик про змею облетел интернет. На видео змею спокойно купают в ванной.

Теги: животные, змеи
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