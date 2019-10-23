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23 октября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

УГНТУ принимает участие в Российском энергетическом форуме

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ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

22 октября на площадке ВДНХ-ЭКСПО открылись Российский энергетический форум и XXV выставка «Энергетика Урала 2019». На выставке Уфимский государственный нефтяной технический университет представил свою экспозицию. Представители вуза приняли участие в деловой программе форума. На церемонии открытия Форума выступили и.о. вице-премьера правительства Раиф Абдрахимов и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских, пожелавшие его участникам успешной работы и плодотворного делового общения.

«Эта выставка проводится уже много лет подряд, – рассказал проректор по научной и инновационной деятельности Рустэм Исмаков. – И наш университет – ее постоянный участник. В этом году наш стенд включает разработки университета: энергосберегающие насосные штанги, технологии диагностики и сбережения энергоресурсов при перекачке по трубопроводам. Здесь есть и экспонаты наших коллег из малых предприятий, которые работают в «инновационном поясе» УГНТУ: в частности работы профессора кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых промыслов» Ф.М. Мугаллимова. Это, например, интеллектуальные устройства по контролю местоположения утечек подводных и наземных трубопроводов. На пленарном заседании будут присутствовать наши ведущие профессора профильного факультета автоматизации производственных процессов, аспиранты и магистранты».

«Здесь представлены такие разработки, как очистные устройства для внутренней полости трубопроводов поролоновые, упрочнённые, мягкие, очистные устройства дисковые, дисковые манжетные; прибор для определения местоположения этих устройств в трубопроводе – т.е. трансмиттеры, низкочастотные локаторы, а также акустический прибор сопровождения очистных устройств; прибор для определения перепада давления, температуры и давления перекачиваемого продукта в трубе; комплектующие для очистных устройств,– всё для сервиса трубопроводов, для подготовки трубопроводов к трубной диагностики. Все эти устройства используются для ведения работ по очистке и для внутритрубной диагностики. На эти разработки получено более 30 патентов. Мы поставляем приборы в «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», предприятия по строительству трубопроводов и нефтедобывающие предприятия России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана», – прокомментировал представленные экспонаты Заслуженный изобретатель РБ Фанзиль Мугалимов.

Теги: УГНТУ
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