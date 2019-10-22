Фото: ГИБДД Уфы В Уфе госавтоинспекторы наказали водителя автобуса за открытые двери Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Водитель «Башавтотранса», который накануне в Уфе следовал по маршруту 255, привлечен к административной ответственности. На проспекте Октября очевидцы заметили, что автобус двигался с открытой дверью.

«За нарушение пункта правил 22.7 «Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки» водитель автобуса привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.

Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере 500 рублей.