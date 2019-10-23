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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Дортрансстрой» займется ремонтом федеральной трассы М5

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Крупнейшая подрядно-строительная компания Башкирии ООО «Дортрансстрой» будет ремонтировать участок федеральной трассы М5 Москва – Уфа – Челябинск. Предприятие выиграло тендер и заключило государственный контракт на реконструкцию автодороги М5 на участке 1564 км – 1578 км с ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства». Договор был подписан 30 сентября 2019 года.

Компания должна реконструировать участок дороги длиной 14 км. Стоимость госконтракта составляет 3,4 млрд рублей.

Теги: Дортрансстрой, строительство дорог
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