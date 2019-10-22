Фото: Олег Яровиков Самолет, летевший из Краснодара в Уфу, вынужденно сел в Ростове Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Ростове-на-Дону 22 октября вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Азимут». Воздушное судно выполняло рейс Краснодар — Уфа.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, посадка совершена по технической причине. На борту самолета в этот момент находились 99 человек, в том числе и члены экипажа.

После замены самолета рейс отправился в пункт назначения и благополучно приземлился в аэропорту столицы Башкирии.