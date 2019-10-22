В группе Госдумы в соцсетях проходит голосование по принятию закона о домашнем насилии

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В социальных сетях аккаунта Госдумы проходит голосование по поводу принятия закона о профилактике домашнего насилия. В группе «ВКонтакте» его поддержали уже более 60 тысяч человек. Против проголосовали 8 тысяч человек, воздержались — 395 человек. Посетители отмечают в комментариях, что подобный законопроект действует во многих странах и снижает уровень насилия. Некоторые пользователи обеспокоены законом и опасаются, что его не доведут «до ума», и последствий, уже в законодательном ключе, станет только больше. Не обошлось без утрирования — некоторые посетители считают, что подобные законопроекты будут распространяться на все социальные сферы, что приведет к абсурду.

На днях парламентарии обсудили меры по предупреждению домашнего насилия. В них приняли участие законодатели, сотрудники различных ведомств, в том числе МВД и Минтруда, представители 23 регионов.

Профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Шепельков рассказал об итогах всероссийского опроса по проблемам домашнего насилия. По данным исследования, каждый сороковой опрошенный в течение последнего года страдал от домашнего насилия, 2/3 случаев касаются супругов. Почти 16% опрошенных подвергались насилию в детском возрасте.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко высказалась за профилактику негативных последствий семейных конфликтов.

«Необходимо прописать механизмы, которые могли бы развести на время противоборствующие стороны, чтобы накал страстей остыл, и дать им возможность подумать, что они совершают», — считает она.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «понятие "глава семьи" исчезло. Если он на работе никто, дома никто, это прорывается в издевательствах над самыми близкими». По его мнению, сегодня общество не оберегает семью.

По итогам слушаний планируется принять рекомендации, в том числе о выработке единой стратегии межведомственного взаимодействия субъектов в вопросах профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере.