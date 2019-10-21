Фото: Олег Яровиков В Уфе два высокопоставленных полицейских уволены, на очереди два дознавателя Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе после служебной проверки, которую назначил министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, уволены два начальника отделения полиции №11. Основания — отрицательные, которые вскрылись после рядового уголовного дела об угоне иномарки.

Как уточнили в пресс-службе МВД республики, дорогостоящий автомобиль угнали в 2017 году. После злоумышленник попал в аварию. Как и положено, дело возбудили по статье 264 УК РФ, иномарку изъяли и припарковали на территории 11 отделения полиции столицы Башкирии. Позже было возбуждено уголовное дело об угоне по ст. 166 УК РФ.

«В дальнейшем, двое сотрудников отдела из числа руководителей, реализуя преступный умысел, неправомерно передали данный автомобиль гражданину, который якобы имел документы, дающие ему права на иномарку», — сообщили в министерстве.

Материалы в отношении двух начальников отправили в региональный Следственный комитет. Однако под следствие могут попасть еще два сотрудника полиции. В ходе оперативных действий в деле вскрылись фальсификации двумя дознавателями.

Вновь открывшиеся обстоятельства спровоцировали новую служебную проверку в МВД Башкирии. Материалы так же передали в СКР по РБ.