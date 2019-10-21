Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии восстановили права маломобильных граждан на компенсацию выплат по ОСАГО Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии прокуратура восстановила права инвалидов на компенсацию выплат по ОСАГО. Нормативный правовой акт, на который пришелся протест прокуратуры, не соответствовал федеральному законодательству. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

По правилам, утвержденным постановлением правительства РБ в ноябре 2005 года, жители Башкирии с инвалидностью могли претендовать на компенсацию страховых премий ОСАГО при условии обращения за их получением в течение года действия договора, что нормам федерального законодательства не соответствует.

Однако Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» не устанавливает такого ограничения во времени для обращения с соответствующим заявлением.

Кроме того, официальный документ не предусматривал выплаты наследникам назначенной компенсации страховых премий в случае смерти лица, имевшего право на ее получение.

По протесту прокуратуры правительство республики внесло в региональные правила необходимые изменения.