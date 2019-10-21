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В Башкирии поклонники кино смогут пользоваться бесплатным безлимитным интернетом

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ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии поклонники кино смогут пользоваться бесплатным безлимитным интернетом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

МТС предоставила возможность любителям кино смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы четырех крупных онлайн-кинотеатров по фиксированной цене и не платить за безлимитный мобильный интернет.

Жители Башкирии могут смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы из Amediateka, MEGOGO, START, IVI по цене 590 рублей в месяц. В стоимость также входят каталог сериалов FOX NOW, 61 ТВ-канал, детский и развлекательный контент.

При подключении опции для любителей кино пользователи смогут не платить за сотовую связь МТС: безлимитный мобильный интернет, пакеты минут звонков и SMS на всех российских операторов в рамках тарифа «Тарифище» будут бесплатны.

Клиенты МТС могут подключить специальную опцию в приложениях МТС ТВ и Мой МТС, через USSD-команду *590# (вызов). Оплатить подписку можно с лицевого счета телефона. Клиенты других операторов связи смогут подключить опцию в приложении МТС ТВ и оплатить с помощью банковской карты.

Смотреть фильмы и сериалы в МТС ТВ можно на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или на телевизоре Smart TV и Android TV.

Теги: МТС, фильмы
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