В Уфе вынужденно приземлился самолет из Стамбула
УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
21 октября самолет, выполнявший рейс Стамбул — Кольцово (Екатеринбург), совершил вынужденную посадку в столице Башкирии. Капитан воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Турецкие авиалинии», попросил диспетчеров разрешить приземление на взлетно-посадочной полосе ближайшего аэропорта из-за неблагоприятных погодных условий в столице Урала.
В пресс-службе екатеринбургского аэропорта подтвердили, что в понедельник некоторые рейсы задержаны и отправлены на запасные аэродромы из-за ледяного дождя и обледенелой взлетно-посадочной полосы.