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21 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе вынужденно приземлился самолет из Стамбула

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 октября самолет, выполнявший рейс Стамбул — Кольцово (Екатеринбург), совершил вынужденную посадку в столице Башкирии. Капитан воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Турецкие авиалинии», попросил диспетчеров разрешить приземление на взлетно-посадочной полосе ближайшего аэропорта из-за неблагоприятных погодных условий в столице Урала.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта подтвердили, что в понедельник некоторые рейсы задержаны и отправлены на запасные аэродромы из-за ледяного дождя и обледенелой взлетно-посадочной полосы.

Теги: вынужденная посадка
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