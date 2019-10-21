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Совет Федерации и «Ростелеком» будут развивать сквозные цифровые технологии в регионах

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Совет Федерации РФ и ПАО «Ростелеком» заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве на ежегодном общероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее»﻿ в Сочи. Подписи на документе поставили заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Целью заключения меморандума является совместное развитие сквозных цифровых технологий и применение результатов национальной программы «Цифровая экономика» в приоритетных отраслях экономики в регионах России.

«Совет Федерации и «Ростелеком» намерены совместно работать над интеграцией и внедрением информационных ресурсов и цифровых технологий в регионах РФ, сбором лучших примеров цифровизации экономики для возможного масштабирования», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Михаил Осеевский отметил, что у «Ростелекома» накоплен большой опыт реализации проектов по цифровой трансформации городских хозяйств. «Российские города — это центры притяжения инновационных технологий. Мы активно внедряем концепцию «Умный город», системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, энергоэффективные технологии. Уверен, что сотрудничество с Советом Федерации позволит повысить уровень цифрового развития городов, что сделает их более безопасными и комфортными для жителей», — считает Михаил Осеевский.

Ежегодный общероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее» седьмой раз проходит в Сочи. Организатором мероприятия традиционно стал «Ростелеком» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Главная тема форума в 2019 году — развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования. На форуме рассматриваются вопросы реализации и финансирования проектов по созданию умных городов. Кроме того, обсуждаются проблемы, возникающие в процессе цифровизации.

Теги: Ростелеком
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