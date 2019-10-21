«Башнефть» профинансировала строительство дома культуры в селе Кляшево

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Кляшево Чишминского района Башкирии в день столетнего юбилея выдающегося башкирского писателя, поэта и драматурга состоялось открытие нового дома культуры. На мероприятии присутствовали близкие писателя – дочь Альфия Каримова, внук Тимербулат Каримов, видные общественные деятели и члены правительства, а также гости из-за рубежа и друзья-поэты Мустая Карима.

Проект был инициирован в 2018 году администрацией Чишминского района Башкирии и был включен в перечень социальных проектов, финансируемых «Башнефтью» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть».

Как сказал глава администрации Чишминского района Флюр Уразметов на открытии дома культуры 20 октября, изначально предполагался лишь ремонт устаревшего здания: его построили на бутовых фундаментах в 60-е годы прошлого столетия. Однако, когда специалисты принялись за работы, обнаружилось, что здание непригодно для ремонта и лучшее решение — построить клуб заново. Обратились к нефтяникам за помощью и получили полную поддержку.

По словам Флюра Уразметова, строительство шло ударными темпами: «чистое» время стройки составило всего 5,5 месяца. И теперь у кляшевцев и всех жителей Чишминского района есть современный дом культуры, в котором есть зрительный зал на 148 мест площадью 940 квадратных метров, предусмотрены санузлы, раздевалки, комнаты для декораций. В новом здании размещены большая библиотека и музей великого писателя. Во дворе установлен обелиск героям Великой Отечественной войны высотой шесть метров, оборудована детская игровая площадка, площадка для танцев.

Заместитель руководителя аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников отметил, что в данном проекте сошлись две важные задачи — возвести современный многофункциональный культурный центр для местного населения и увековечить имя Мустая Карима.

Дом культуры в селе Кляшево — один из многих важных социальных проектов, реализуемых в рамках благотворительной программы «Башнефти» по всей республике. Среди них — ледовый дворец в Кумертау, реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе, поликлиника в Илишевском районе, детская поликлиника в Уфе, физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка, ряд образовательных учреждений и многие другие. За последние три года башкирские нефтяники помогли восстановить и построить около 300 объектов социальной инфраструктуры.