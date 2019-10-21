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В Башкирию для фиксации нарушений на дорогах доставят технику за 222 миллиона рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирию для фиксации нарушений на дорогах доставят технику за 222 миллиона рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Поставку комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Уфы осуществит компания «Гранд» Санкт-Петербурга. Компания заключила два контракта с Республикой Башкортостан, сообщает РБК.

Первый — на поставку 30 комплексов фото- и видеосъемки, стоимостью в 108,5 млн рублей. Второй — на 32 набора автоматической фиксации происходящего на дорогах, на сумму более 114 млн.

Поставку 30 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Уфы осуществит компания «Гранд» Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составляет 108,48 млн рублей, что на 0,5% ниже начальной цены, сообщается на портале госзакупок.

Результаты предыдущего аукциона оспорили по требованию антимонопольной службы республики, однако по итогам повторных торгов победу все же присудили фирме из Санкт-Петербурга.

Эта же компания получит контракт государственного Центра организации дорожного движения Башкирии на поставку 32 комплексов автоматической фиксации происходящего на дорогах региона стоимостью 114,39 млн рублей.

Теги: видеофиксация, нарушения
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