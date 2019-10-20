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Воспитанники школы-интерната узнали историю уголовно-исполнительной системы Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

Воспитанники школы-интерната узнали историю уголовно-исполнительной системы Башкирии Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе воспитанники школы-интерната №3 и Республиканского социального приюта посетили постоянно действующую экспозицию по истории республиканской уголовно-исполнительной системы. Экскурсию организовало УФСИН России по РБ. Дети ознакомились с историей развития уголовно-исполнительной системы в республике с начала XVII века по настоящее время.

«Первый зал рассказывает о дореволюционном периоде истории пенитенциарной системы до начала ХХ века. В зале воссоздана обстановка тюремной камеры ХIХ века. Особо ценными экспонатами в первом зале являются старинные предметы, многие из которых найдены при работах в следственных изоляторах дореволюционной постройки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Интерес у детей вызвала экспозиция второго зала, посвященная Великой Отечественной войне. Это экспонаты, рассказывающие о фронтовиках, служивших в уголовно-исполнительной системе. Особое внимание уделено Героям Советского Союза — Роману Бабушкину, прошедшему от Сталинграда до Кенигсберга, и участнику штурма Берлина Александру Пикунову.

Также гости экспозиции ознакомились с коллекцией запрещенных предметов, изъятых у осужденных, и граждан, пытавшихся передать их в места лишения свободы.

Сотрудники ведомства провели лекцию о приеме на обучение в образовательные организации высшего образования ФСИН России, рассказали о системе профессионального образования, о специальностях и направлениях подготовки во всех вузах ФСИН России.

Теги: УФСИН России по РБ, история
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