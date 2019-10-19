Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: С Киргизией у нас общие исторические корни Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным Послом Кыргызстана в России Аликбеком Джекшенкуловым поблагодарил представителей Киргизской Республики за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летию со дня рождения Мустафы Сафича Каримова.

«Мустай Карим и киргизский писатель Чингиз Айтматов были близкими людьми, соратниками, и нам очень приятно, что сегодня юбилей поэта вместе с нами отмечают друзья из Кыргызстана, – подчеркнул Радий Хабиров. – Киргизия – один из важных партнёров нашей республики. У нас общие исторические корни. Весной этого года между правительством Башкортостана и правительством Киргизской Республики заключено соглашение о сотрудничестве».

На встрече обсуждались перспективы развития взаимоотношений в различных областях экономики и социальной сферы. Глава Башкортостана отметил высокий потенциал роста товарооборота, взаимные интересы в сфере сельского хозяйства, нефтехимии. Радий Хабиров также пригласил делегацию Киргизии приехать в Башкортостан для участия во Всемирной фольклориаде 2020 года.