Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.95

EUR 71.12

20 октября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: С Киргизией у нас общие исторические корни

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: С Киргизией у нас общие исторические корни Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным Послом Кыргызстана в России Аликбеком Джекшенкуловым поблагодарил представителей Киргизской Республики за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летию со дня рождения Мустафы Сафича Каримова.

«Мустай Карим и киргизский писатель Чингиз Айтматов были близкими людьми, соратниками, и нам очень приятно, что сегодня юбилей поэта вместе с нами отмечают друзья из Кыргызстана, – подчеркнул Радий Хабиров. – Киргизия – один из важных партнёров нашей республики. У нас общие исторические корни. Весной этого года между правительством Башкортостана и правительством Киргизской Республики заключено соглашение о сотрудничестве».
На встрече обсуждались перспективы развития взаимоотношений в различных областях экономики и социальной сферы. Глава Башкортостана отметил высокий потенциал роста товарооборота, взаимные интересы в сфере сельского хозяйства, нефтехимии. Радий Хабиров также пригласил делегацию Киргизии приехать в Башкортостан для участия во Всемирной фольклориаде 2020 года.

Теги: Радий Хабиров, Киргизия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии после столкновения с автоцистерной погиб водитель «Subaru»
В Башкирии после столкновения с автоцистерной погиб водитель «Subaru Forester». Авария произошла ночью в Кармаскалинском районе на автодороге Уфа - Ин
Театры башкирского Салавата и татарского Буинска обменяются спектаклями
19 октября на сцене Салаватского государственного башкирского драматического театра пройдут гастроли Буинского государственного драматического театра (Ре
В Уфе в Дни Мустая Карима открыли мемориальные доски Иосифу Кобзону и Андрею Дементьеву
19 октября в фойе Национального молодежного театра имени Мустая Карима прошло торжественное открытие мемориальных досок знаменитым деятелям культуры - пи
Радию Хабирову представили предложения о формировании Правительства Башкортостана
В соответствии с поручением Радия Хабирова руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин сегодня представил предложения по формирован
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть