Уфимцы присоединились к образовательной акции по проверке грамотности «Татарча диктант»
Фото: БГПУ им. Акмуллы
УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Сегодня в Иституте филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени Акмуллы состоялась международная акция «Татарча диктант» («Татарский диктант»). Ежегодное добровольное и бесплатное образовательное мероприятие объединяет любителей и ценителей татарского языка в разных регионах России и странах мира. Цель его — повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком. Организатором акции в нашей республике является Представительство Татарстана в Башкортостане, в БГПУ им. М.Акмуллы акцию проводит кафедра татарского языка и литературы ИФОМК.
Диктант писали 117 человек. Среди них депутат Курултая — Госсобрания РБ, председатель Региональной национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева, поэтесса Фания Габидуллина, артисты Айдар и Алмаз Юнусовы, студенты и выпускники БГПУ им. М.Акмуллы, учителя татарского языка и литературы, любители татарского языка.
Самым юным участником стал 7-летний ученик уфимской школы №35 Арсен Халиуллин, самым старшим — 90-летний Народный поэт Башкортостана Марат Каримов. Он обратился с приветственным словом к собравшимся и напомнил о том, как важно любить и изучать родной язык.
Специально подготовленный Министерством образования РБ текст диктанта про дружбу народов, боевую отвагу 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и легендарного генерал-майора Минигали Шаймуратова «Дуслык төбәге» прочитала Зульфия Мансурова — учитель татарского языка и литературы Каранской средней общеобразовательной школы Буздякского района.
Результаты диктанта будут размещены на официальном сайте https://www.diktant.tatar/ в течение 30 дней. Участники смогут узнать их и получить сертификат об участии в акции, введя свои данные и секретное слово, которое было на бланке диктанта.