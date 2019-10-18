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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Продолжается прием заявок на конкурс президентских грантов 2020 года

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

Продолжается прием заявок на конкурс президентских грантов 2020 года Фото: Общественная палата РБ

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе среди некоммерческих организаций по предоставлению президентских грантов 2020 года. C 14 октября до 25 ноября 2019 года НКО могут подать в Фонд президентских грантов проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года.

В Башкирии организации, готовые идти к победе в конкурсе, готовы проконсультировать в Ресурсном центре. Центр проводит бесплатные обучающие, информационно-методические мероприятия и консультации. Экспресс-рассмотрения и проработки заявок проходят еженедельно с октября по ноябрь по пятницам по адресу г.Уфа, ул.Заки Валиди, 40 , каб. 412 по предварительной записи. Для участия в мероприятиях, необходимо позвонить по телефону 8 (347) 218-12-52 или по электронной почте nko-rb@mail.ru

Справка. Отмечается позитивная динамика участия НКО Башкортостана в конкурсе президентских грантов. За 2019 год всего от нашего региона была подана 591 заявка из которых 93 проекта стали победителями на общую сумму свыше 108 млн рублей. По числу победителей конкурсов 2019 года среди субъектов РФ, наш регион занимает 4 место и 1 место среди субъектов ПФО.

Теги: президентские гранты
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