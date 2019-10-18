В Кугарчинском районе прошло чествование лауреатов журналистской премии имени Худайбердина

Фото: администрация Кугарчинского района





















Фото: администрация Кугарчинского района

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Кугарчинском районе прошли уже ставшие традиционными торжественные мероприятия, посвященные чествованию лауреатов премии имени Шагита Худайбердина. На малую родину политического и общественного деятеля и журналиста в деревню Худайбердино приехали лауреаты правительственной премии в области журналистики 2019 года — заведующая отделом литературы и культуры газеты «Башкортостан» Лариса Абдуллина, корреспондент службы информации телеканала БСТ Рафик Ахметшин, заведующий отделом политики редакции газеты «Кызыл тан» Фануз Хабибуллин и специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин.

В Доме культуры деревни Ялчино прошло награждение лауреата районной премии имени Шагита Худайбердина. В этом году им стал создатель сайта о своем знаменитом земляке, композитор и руководитель народного духового оркестра Кугарчинского РДК Рафис Мавлеткулов.

Всех лауреатов поздравил глава администрации Кугарчинского района Гайса Янбаев. Он отметил, что в районе искренне гордятся тем, что являются земляками видного государственного деятеля прошлого столетия Шагита Ахметовича Худайбердина.

«Его роль в образовании республики, в осуществлении решений о башкирском языке, как государственном языке, публицистические, журналистские материалы бесценны. Ему было отведено всего 28 лет жизни. Но за это время он сумел свершить великие дела. Никогда не забываются имена тех, кто посвящает свою жизнь служению народу и Отечеству. Традиции, заложенные им, продолжают его преемники – лауреаты премии имени Шагита Худайбердина, в работах которых глубоко раскрываются историческое прошлое народа, образы наших современников, проблемы и пути их решения. Искренне поздравляю лауреатов, очень рад, что их труд оценен по достоинству. От всей души желаю дальнейших творческих успехов, плодотворной деятельности, вдохновения, новых высот», — сказал Гайса Янбаев.

«Это очень важно для наших потомков и тем более сейчас, когда мы живем в стремительное время информационных технологий. Важно, чтобы журналисты умели объяснять сложные вещи простым языком и не теряли связи со своей аудиторией», — сказал Борис Мелкоедов.

По мнению и.о.руководителя агентства по делам печати и СМИ Башкортостана Бориса Мелкоедова очень важно, что в районе сохраняются традиции и здесь свято чтят память о своих земляках.Свои слова благодарности руководству и жителям района выразили и лауреаты правительственной премии в области журналистики. Здесь же состоялся концерт художественной самодеятельности Кугарчинского района.

В деревне Худайбердино гости возложили цветы к памятнику Шагиту Худайбердину, посетили его Дом-музей. Завершились торжественные мероприятия традиционной посадкой деревьев рядом с Домом культуры деревни Худайбердино.