Академию «Территория женского счастья» организовали для жительниц Давлеканово









УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Академию «Территория женского счастья» организовали для жительниц Давлекановского района.

Масштабное мероприятие призвано помочь женщинам узнать много и полезного для того, чтобы быть красивой и успешной.

В районном Доме культуры было развернуто более 10 площадок, на которых специалисты рассказывали о женском здоровье, особенностям взаимоотношений с подростками, учили делать прическу и наносить макияж. Мастер-классы по приготовлению праздничного стола, изготовлению различных украшений — все это и многое другое было представлено вниманию участниц.

По словам председателя организационного комитета форума Каринэ Хабировой, секрет женской привлекательности кроется во внутреннем счастье:

«Когда ты счастлив сам, хочется сделать счастливыми всех вокруг!».

На мероприятие была приглашена народная артистка, звезда советского и российского экрана Лариса Голубкина.