«ПОЛИЭФ» отчитался о ликвидации последствий нештатной ситуации перед Общественным советом









УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ольга Маловица/.

Сегодня в АО «ПОЛИЭФ» состоялось заседание Общественного совета, состоящего из жителей Благовещенска и одноименного района. Повестка встречи была целиком посвящена последствиям нештатной ситуации, случившейся на предприятии на прошлой неделе.

Заседание прошло в расширенном составе с приглашенными членами администрации Благовещенска, министерства экологии республики, МЧС по РБ и журналистами. До заседания собравшиеся посетили место нештатной ситуации – посмотрели на вышедший из строя резервуар.

Напомним, вечером 9 октября произошло разрушение фрагмента стены запасного резервуара для сточных вод. В результате стоки попала на территорию и за пределы завода.

Организация общественной инспекции свидетельствует, что предприятие максимально открыто к освещению произошедших событий.

Что стало причиной обрушения? На «ПОЛИЭФ» честно признаются — они пока не знают точной причины произошедшего. Основных гипотез две. Первая – сооружение имеет необычную конструкцию – часть резервуара спрятано под землю, а часть находится сверху. Остальные резервуары на заводе построены по-другому, полностью углублены в землю – и почва служит дополнительной сдерживающей конструкцией.

Вторая гипотеза связана с возможными ошибками при монтаже резервуара. Строительство «ПОЛИЭФ» несколько раз замораживалось в 90е годы и возобновлялось снова разными подрядчиками. Последняя ежегодная технологичная экспертиза очистных сооружений проводилась весной 2019 года, замечаний, препятствующих эксплуатации, выявлено не было. В конечном счете о причинах обрушения вердикт вынесет специализированная экспертная организация, которая провела отборы проб железа и бетона.

Не дожидаясь результатов исследования, и чтобы предотвратить подобные нештатные ситуации, предприятие поручило сертифицированной экспертной организации провести полное обследования остальных резервуаров. В дальнейшем выведенный из строя резервуар ждет демонтаж. Проектная организация готовит документы для строительства нового. Пока сложно сказать, какой он будет конструкции, после демонтажа проведут полное обследование фундамента. По результатам обследования будут принимать заключения.

«Мы были готовы к оперативному реагированию на нештатную ситуацию. Сотрудники предприятия сработали точно по инструкции. В течение часа разработали план, задача была не допустить попадания промышленных отходов в близлежащие водоемы, прежде всего в реку Изяк. Для этого были построены три котлована-ловушки и организован сбор воды на территории завода, — говорит генеральный директор АО «ПОЛИЭФ» Михаил Юрин . – Да, безусловно, у нас нет такого количества собственной тяжелой техники, которая потребовалась для ликвидации последствий. И помощь, оказанная республиканским правительством, администрацией Благовещенска и Уфы, МЧС республики в предоставлении техники и специалистов, неоценима. Люди работали несколько дней круглосуточно и, благодаря слаженной работе, удалось оперативно купировать ситуацию».

Четкую совместную работу всех служб с момента обрушения и последующие дни подтверждает и глава Благовещенского района Олег Голов: «Сработали все оперативно, сейчас с руководством «ПОЛИЭФ» отрабатываем варианты как не допустить такого в будущем, потому что жизнь и здоровье жителей у нас в приоритете».

Прошло чуть больше недели с момента нештатной ситуации. Содержание кислорода как основного маркера чистоты воды находится в пределах нормы. Тот факт, что удалось предотвратить загрязнение реки сточными водами на предприятии считают главным успехом полномасштабной операции.

«Пробы отбираются каждый день по 4 раза на реках Изяк и Казмышла. Превышений за территорией завода, в реках обнаружено не было», — подтверждает отсутствие экологической катастрофы начальник Приуфимского управления министерства экологии РБ Айрат Нагимов.

Определенной близлежащей территории вне завода нанесен экологический ущерб и предприятие готовится его возместить. Специализированная организация выдаст заключение по рекультивации земель, на которые разлились сточные воды и «ПОЛИЭФ» будет точно следовать выданному регламенту. Также предприятию предстоит большая работа по очистке сточных вод, которые были собраны с прилегающей территории.