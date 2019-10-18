Израильский врач рассказал о том, как прожить до ста лет

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Главный врач израильского медицинского центра «Хорев» Роман Барак, который принимает участие в Российско-Израильском медицинском форуме в Уфе, поделился со своими коллегами современными методами предупреждения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Мы все здесь гости. И надо сделать так, чтобы наше с вами пребывание продлилось не менее ста лет», — сказал Роман Барак.

Во всех крупных национальных мировых институтах провели исследование, чтобы выяснить, что за последние сто лет продлило нашу жизнь на самый длительный срок. По мнению врача — это скрининговые программы и изменение образа жизни.

«Однако это легко сказать: надо ходить каждый день два часа, надо похудеть на 20 кг, надо бросить курить, но это нелегко сделать», — говорит Роман Барак.

Это не только скрининги на онкозаболевания, но и кардиоваскулярные обследования. Благодаря им, еще 20 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний будет оставаться на первом месте, и потом выйдет на первое место онкология.

«В Израиле средняя продолжительность жизни — 90 лет. Мы хотим, чтобы в Башкирии люди жили не 90, а 100 лет. То, что мы делаем сегодня, не даст результат завтра, мы увидим изменения через годы», — говорит врач. Пациентам следует делать липидограмму, тромбофилические тесты, которые показывают содержание в крови таких субстанций, как, например гемоцистеин — он может стать причиной образования тромба в мозге или сердце. Но это обратимо. Два процента популяции могут умереть внезапной смертью, у которых эта аминокислота присутствует в крови в избытке.

«Сейчас нет обязательного скрининга, который бы определял этот избыток. Люди получали бы фолиевую кислоту, которая стоит копейки, и не умирали внезапно. Есть десятки субстанций, которые мы выявляем, и большинство из них имеют свой антидот — как та же фолиевая кислота для гемоцистеина. И люди продолжают жить с одной таблеткой, не имея осложнений и рисков для жизни», — сказал врач.

По его словам, люди перестали выполнять тесты, способные защитить сердце от инфаркта миокарда. В прогрессивных клиниках делают изотопное сканирование сердца с таллием. Тест имеет стопроцентную чувствительность и способен предсказать инфаркт миокарда.

«Это расширенный кардиоваскулярный скрининг, который должен стать обязательным. Это не допплер сонных артерий, и другие проверки, которые не способны определить окклюзии. Их покажет каротидная ангиография. Он обратил внимание на проблемы нарушения ритма, которые не показывают никакие холтеры. Сейчас в медицине доступны люп-рекордеры — чипы, которые имплантируют под кожу на срок до полугода, и врачи видят, как живет человек, с какими ритмами, предсказывают и предупреждают печальные последствия» — говорит доктор Барак.

Он также рассказал о современных методах онкоскрининга на рак легкого. В Израиле проводят обследование ФЭТ/КТ грудной клетки — эта процедура может показать до 250 тысяч патологических клеток в местах скопления (в то время как ПЭТ-исследование способно показать изменения от миллиона измененных клеток). Врач отметил, что вопреки расхожему мнению, от рака легкого умирают не только те, кто курит: 40 процентов заболевших никогда не брали сигарет в рот. Барак обратил внимание участников форума и на рак молочной железы, о необходимости делать МРТ-маммографию с 20 лет при наличии наследственного риска и с 30 лет, если такового нет.

Говоря об онкомаркере СА15-3, Роман Барак сказал, что он проявляется тогда, когда «метастазы будут в ушах и волосах». Одним из действенных анализов на определение рака молочной железы он называет «анализ по капле крови» — определение антител к аденокарциноме молочной железы. По нему можно увидеть настораживающие изменения за год (!) до радиологических проявлений рака. Скрининг карциномы печени и желчных путей должен проводиться с 30 лет в популяции с высоким риском — при наличии вирусных гепатитов, циррозов, употреблении алкоголя. Также необходимо проводить трехфазную компьютерную томографию печени и МРТ с магнитно-резонансной холангиографией.

«Единственный рак, который мы можем предупредить — это рак шейки матки. Прививайте детей — и мальчиков, и девочек», — напомнил Роман Барак. И напомнил о необходимости проведения обследования для женщин: рap-мазке каждые три года с 21 до 29 лет, с 30 до 65 лет — добавляется еще тест на папиллома вирус. В кабинете отоларинголога каждый человек старше 30 лет должен проходить ларингоскопию, а дерматологам следует запретить проводить прием без применения дерматоскопа: родинки, которые есть у каждого человека, необходимо контролировать, в особенности те, которые не выступают от поверхности кожи, считает Роман Барак.

Говоря о прорывных технологиях в области диагностики рака желудочно-кишечного тракта, Роман Барак рассказал, что в Израиле используется видеокапсула, которую пациент глотает и в течение шести-восьми часов врачи наблюдают за состоянием желудка, тонкой и толстой кишки. Маленький прибор способен замерить даже толщину кишечной стенки. Такое исследование начали делать семь лет назад.

«Эта процедура происходит без наркоза, без страданий со стороны пациента. И врачам открывается картина состояния 11 метров тонкого кишечника, которая недоступна при традиционной колоно- и гастроскопии. Мы видим лимфоузлы, полипы. Видеокапсула — это спасенные жизни», — сказал коллегам Роман Барак.

Если сейчас в российских больницах в качестве скринингового исследования применяется анализ кала на скрытую кровь, то, по мнению Романа Барака — это рудимент. Наиболее информативен в этом плане иммунохимический тест кала на ДНК аденокарциномы. Еще одна важная проблема — рак поджелудочной железы. В большинстве случаев в настоящее время он определяется в стадии, когда операция невозможна. Роман Барак настоятельно советует проходить скрининг, который включает в себя эндоскопическое УЗИ, МРТ с МР-панкреато-холангиографией.

Говоря о перспективных направлениях лечения лейкемии, Роман Барак сказал, что наиболее эффективна пересадка собственного костного мозга, и порекомендовал всем сдать его на хранение в банк. «Процедура простая — три дня пациент принимает уколы, затем аппарат забирает необходимое количество стволовых клеток на хранение. Мы можем этот банк также организовать и в Уфе», — сказал Роман Барак.

Российско-Израильский медицинский форум проходит в Уфе с 18 по 19 октября. В составе делегации — ведущие израильские специалисты. Основная цель форума — консолидация экспертного и научного потенциала, определение наиболее важных направлений научно-практического российско-израильского сотрудничества в сфере организации оказания медицинской помощи. Специалисты будут работать по профильным секциям «Кардиология», «Онкология», «Педиатрия». На второй день, 19 октября, работа форума продолжится в республиканских медицинских организациях города Уфы и Башгосмедуниверситета.