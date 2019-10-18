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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На баланс больниц Башкирии поступили еще два передвижных флюорографа

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Минздрав Башкирии передал передвижные флюорографы городским больницам Стерлитамака и Октябрьского. Техника приобретена на средства регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Передвижные флюорографические установки используются для обследования жителей в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, для обследования студентов и школьников, работников крупных предприятий, пояснили в ведомстве.

По данным Минздрава, всего в текущем году закупается семь передвижных медицинских флюорографов. В настоящее время на балансе больниц находятся 18 единиц медтехники на колесах.

Теги: здравоохранение, флюорография, закупки, региональный проект
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