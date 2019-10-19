Фото: ИА «Башинформ» «Репутация дороже эксклюзива»: Почему болезни знаменитостей - не повод для «хайпа» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Неприкрытое стремление отдельных журналистов и комментаторов заработать популярность или капитал на сложных жизненных историях знаменитостей все чаще встречается в окружающей действительности. Такие явления вызывают как недоумение, так и массу вопросов. Почему спекуляции на болезнях знаменитых личностей становятся поводом «хайпануть», и возможно ли это предотвратить, объяснил пранк-журналист Владимир Кузнецов, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Пранкер «Вован» (Владимир Кузнецов) отметил, что в вопросах общественной жизни публичный человек не может закрываться, но личное пространство, тем более заболевания — это исключения. При этом он подчеркнул, что никогда не использует нечестных приемов для того, чтобы выяснить подробности сугубо личных историй людей.

Для получения эксклюзива существует масса технологий. Одна из наиболее известных — это технология добычи «черного» эксклюзива, поясняет пранкер «Вован». По его словам, журналисты покупают букет, представляются поклонниками, проходят в палаты к звездам, интересуются их здоровьем для разговора. В таких случаях заинтересованные в незаконном эксклюзиве лица проносят видеокамеры и диктофоны, предварительно их спрятав. Знаменитые личности чаще всего становятся жертвами «черного» эксклюзива при обстоятельствах «дружеской» беседы: поклонник — знаменитость.

По словам Владимира Кузнецова, возможность прибыли в таких «эксклюзивах» есть: в случае продажи таких материалов СМИ. Однако, как отметил Владимир, репутация дороже. Подобные ситуации, считает он, вызывают, как минимум, недоумение. «Признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы. Например, когда была шумиха с Жанной Фриске, мне звонила какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников, не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию. Я сказал, что такая тема нас не интересует», — рассказал пранкер.