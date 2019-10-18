Башкирские и израильские врачи будут обмениваться опытом на постоянной основе

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На открытии Российско-Израильского медицинского форума в Уфе главный врач израильского медцентра «Хорев» Роман Барак предложил наладить сотрудничество башкирских и израильских коллег на постоянной основе.

Планируется проводить стажировки длительностью не менее месяца на базе израильских клиник. Кроме того, в перспективе намечено обеспечить общение врачей из двух стран каждый день.

«Мы приехали с намерением подписать меморандум о побратимстве Уфы и Хайфы, а также открыть прямой рейс Уфа — Тель-Авив, чтобы 90 процентов пассажиров отправлялись не на лечение в израильские клиники, а на отдых на наши курорты», — сказал Роман Барак.

Он также поделился планами о строительстве в Уфе современного национального медицинского центра скрининга и возможности появления в Башкирии банка костного мозга.