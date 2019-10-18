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18 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирские и израильские врачи будут обмениваться опытом на постоянной основе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На открытии Российско-Израильского медицинского форума в Уфе главный врач израильского медцентра «Хорев» Роман Барак предложил наладить сотрудничество башкирских и израильских коллег на постоянной основе.

Планируется проводить стажировки длительностью не менее месяца на базе израильских клиник. Кроме того, в перспективе намечено обеспечить общение врачей из двух стран каждый день.

«Мы приехали с намерением подписать меморандум о побратимстве Уфы и Хайфы, а также открыть прямой рейс Уфа — Тель-Авив, чтобы 90 процентов пассажиров отправлялись не на лечение в израильские клиники, а на отдых на наши курорты», — сказал Роман Барак.
Он также поделился планами о строительстве в Уфе современного национального медицинского центра скрининга и возможности появления в Башкирии банка костного мозга.

Теги: медицина, здравоохранение
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