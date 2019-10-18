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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа станет центром обсуждения лучших практик в сфере национальных и религиозных отношений

ПОЛИТИКА

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия планирует создать в Приволжском федеральном округе постоянно действующую интеграционную площадку «Торатау» для представителей национально-культурных объединений, религиозных организаций, науки и образования, органов государственной и муниципальной власти для трансляции успешных практик государственно-общественного партнерства в сфере этноконфессиональных отношений.

Проект Ассамблеи народов Башкортостана выиграл грант президента РФ. На подготовительном этапе будет проведена серия встреч с представителями общества, науки и образования, властей ПФО по актуализации информации о состоянии государственно-общественного партнерства в сфере реализации национальной политики, обсуждения роли участников партнерского взаимодействия и подготовки к участию в ключевом мероприятии — Этнофоруме «Торатау-2020», который пройдет 17-20 июня 2020 года в Уфе.

Этнофорум объединит научно-практические, деловые и презентационные мероприятия. На Всероссийской научно-практической конференции представители науки и образования, в том числе студенты, молодые ученые и педагоги, будут знакомиться и обсуждать научные и образовательные проекты социального партнерства в решении проблем этноконфессиональных отношений в условиях поликультурного региона.

Деловые мероприятия по форме и содержанию будут разнообразными: кейсы, панельная дискуссия, мастер-классы, деловой завтрак, мастерская, форсайт-сессия, генерализатор. На презентационных площадках будут представлены лучшие практики в сфере национальных отношений, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие языков, культур и традиций народов, народных художественных промыслов и ремесел.

Интеграционная площадка позволит представителям институтов гражданского общества и власти, в том числе молодежному сектору, освоить лучшие практики и компетенции социального, научного, координационного участия в государственно-общественном партнерстве по укреплению этноконфессионального многообразия.

Презентация проекта состоялась 25 марта на форуме «Языки и культура народов Башкортостана — национальное достояние республики», посвященном Международному году языков коренных народов в России, и была поддержана Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Теги: Торатау, этнофорум
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