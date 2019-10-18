Суд в Башкирии наказал СМИ за сообщение о нарушении в ходе выборов

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

17 октября Октябрьский районный суд города Уфы признал виновными в незаконной агитации издание «МК» в Башкортостане» и его редактора Светлану Валиеву. По мнению Фемиды, издание нарушило административное законодательство, запрещающее проведение предвыборной агитации вне агитационного периода. В редакции уверены, что это решение суда может стать прецедентным и в будущем наложит запрет на любые сообщения журналистов о нарушениях на выборах.

Так, 8 сентября, в день выборов главы РБ, журналисты рассказали, как в день тишины участники предвыборной гонки Иван Сухарев и Юнир Кутлугужин агитировали в соцсетях. В качестве доказательства нарушения издание опубликовало скриншот страницы, где кандидаты себя пиарят. Однако сначала мировой суд, а потом и районный сочли эту публикацию «незаконной агитацией» и наказали штрафом редактора, а редакции вынесли предупреждение.

Как полагает редактор «МК» в Башкортостане» Светлана Валиева, «решения уфимских судов не позволяют журналистам рассказывать о нарушениях участников любой избирательной кампании, заставляют СМИ умалчивать об этом и фактически вводят цензуру».

«Возникла парадоксальная ситуация, — заявила главный редактор сетевого издания «МК в Башкортостане» Светлана Валиева. – К ответственности привлекли не кандидата, агитировавшего в День тишины, а СМИ, рассказавшее об этом нарушении. В результате наказанными оказались не нарушители-кандидаты, а журналисты. При том, что информирование — это должностная обязанность журналиста».

Редактор уверена, что «этот случай не является частным».

«Он касается не только нашего издания, но и всего журналистского сообщества в целом, — убеждена она. — Решения уфимских судов не позволяют журналистам рассказывать о нарушениях участников любой избирательной кампании».

Между тем, как отмечается в письме ЦИК РФ по данному спору (копия имеется в распоряжении «Башинформа»), «согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 30 октября 2003 года № 15-П, критерием, позволяющим различить агитацию и информирование может служить лишь наличие в агитационной деятельности специальной цели – склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному объединению, — агитационной цели».

Размещение публикации в сетевом издании может признаваться предвыборной агитацией при условии выявления установленных Федеральным законом признаков предвыборной агитации, свидетельствующих о наличии в соответствующей деятельности агитационной цели, поясняет ЦИК РФ.

«Ни один из судов не пытался выяснить главное — был ли у журналистов умысел незаконной агитации и какую цель они преследовали, — комментирует Валиева. — А из закона ясно вытекает, что незаконная агитация должна быть умышленной, все остальное — это информирование населения — обязанность любого журналиста.

Светлана Валиева заявила, что «редакция будет отстаивать свою позицию и добиваться справедливости всеми законными способами».

«Постановление мирового суда и решение Октябрьского районного суда города Уфы мы намерены обжаловать в кассационном порядке», — заключила она.