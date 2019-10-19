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19 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе опубликован график отключения горячей и холодной воды с 21 по 25 октября

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ на следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение горячей и холодной воды у потребителей.

Как сообщили на предприятии, 21 октября, с 12 до 19 часов в Калининском районе Уфы холодную воду отключат на ул.Уссурийская, 33.

В Октябрьском районе 22 октября, с 10.30 до 23.30 холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Менделеева, 211, 213, 213/2, 215, 217

ул. 50 лет СССР, 47.

В Орджоникидзевском районе 22 октября, с 11 до 20 часов без холодной и горячей воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

ул. Коммунаров, 25, 26, 27;

ул. Пекинская, 24, 26, 33, 35, 37;

ул. Кольцевая, 159/1;

ул. Борисоглебская, 26/1, 28/2.

23 октября в Октябрьском районе Уфы, с 10.30 до 18.30 холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Энтузиастов, 2, 4, 6, 8;

ул. Шафиева, 39, 41, 43/1;

ул. Лесотехникума, 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1.

В Орджоникидзевском районе 23 октября, с 11 до 18 часов холодную воду отключат на ул. Кольцевая, 63 и ул. Победы, 39.

С 11 до 17 часов в этот же день будет отключена подача холодной воды на ул. Российская, 33/2.

24 октября в Калининском районе, с 10 до 20 часов холодную воду отключат по адресам:

ул. Б. Хмельницкого 45, 47, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64

ул. Черниковская, 89/1, 89/2.

В Советском районе, с 11 часов 24 октября до 10 утра 25 октября холодной воды не будет на ул. 8 Марта, 5.

25 октября, в Калининском районе Уфы, с 10 до 18 часов горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Свободы, 1, 3, 4, 5, 6, 8;

ул. Интернациональная, 107/1.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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