В Уфе на улице Армавирской появилась долгожданная пешеходная зона

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов отреагировал на замечание члена Центрального штаба Народного фронта, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светланы Калининой и обустроил дорогу к лицею № 160. Опасный спуск по склону горы обустроили лестницей, на участке улицы провели освещение и проложили тротуар.

В региональное отделение Народного фронта обратились жители микрорайона Кузнецовский затон в Уфе, где еще не построена школа. Из-за отсутствия учебного заведения детям приходится добираться до лицея в микрорайоне Колгуевский по улице Армавирской. Рельеф этой части города холмистый, ежедневно школьники подвергались опасности из-за отсутствия тротуаров — они были вынуждены подниматься по опасному склону, рискуя оказаться под колесами автомобилей.

В Кировском районе Уфы власти услышали обращение общественников. К приближающемуся холодному и темному времени года на данном участке улицы успели построить качественную металлическую лестницу, провели освещение и проложили тротуар. Данная территория находится в планах развития транспортной инфраструктуры на 2021-2023 гг., глава района Илвир Нурдавлятов сумел решить острую социальную задачу за счет привлечения внебюджетных средств.

«Для обеспечения безопасности в темное время суток организовано уличное освещение, которого здесь не было никогда. Из-за срочности задачи руководитель администрации не стал ориентироваться только на районный бюджет, а сумел привлечь дополнительные источники финансирования. Таким образом, строительство нового объекта не отразилось на выполнении муниципалитетом других социальных обязательств», — отметил член регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Башкортостане Ильдар Нуртдинов.