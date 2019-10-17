Фото: Ксения Калинина В Башкирии температура воздуха упадет до -5 градусов, на дорогах - гололедица Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ночь с 17 на 18 октября в Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможен туман, а под утро дороги республики покроет гололедица, сообщили в Башгидрометцентре.

Температура воздуха по востоку региона понизится до -5 градусов. В северных районах ожидается снег с дождем. Днем потеплеет до +10 градусов.

В Уфе под вечер 18 октября прогнозируется дождь. Днем +10, к ночи похолодает до +2 градусов.