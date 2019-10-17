Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.34 ↑

EUR 71.05 ↓

17 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии температура воздуха упадет до -5 градусов, на дорогах - гололедица

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии температура воздуха упадет до -5 градусов, на дорогах - гололедица Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ночь с 17 на 18 октября в Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможен туман, а под утро дороги республики покроет гололедица, сообщили в Башгидрометцентре.

Температура воздуха по востоку региона понизится до -5 градусов. В северных районах ожидается снег с дождем. Днем потеплеет до +10 градусов.

В Уфе под вечер 18 октября прогнозируется дождь. Днем +10, к ночи похолодает до +2 градусов.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Вахтовики из Башкирии погибли в ДТП по пути домой
17 октября около 8 часов утра на 195-м километре автодороги Екатеринбург -Тюмень произошла смертельная авария. Недалеко от города Талицы Renault Megan вр
В Бурзяне на озере Йылкысыккан установят скульптуру мифического коня Акбузата
Установка скульптуры мифического коня Акбузата на берегу озера Йылкысыккан в Бурзянском районе, около Каповой пещеры, планируется на ноябрь. Об этом соо
В Башкирии пропали 17-летние подростки
В Чишминском и Уфимском районах Башкирии ищут пропавших 17-летних Никиту Шарова и Зарему Мусину. По данным МВД республики, Никита Шаров ушел из общежи
В Уфе завершается сезон благоустройства по программе «Башкирские дворики»
В Уфе завершаются работы по благоустройству в рамках программы «Башкирские дворики», запланированные в текущем сезоне. Как сообщили в Управлении по обес
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть