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Работникам скорой помощи в Месягутовской ЦРБ не оплачивают переработку

ОБЩЕСТВО
Фото: Гострудинспекция РБ

Работникам скорой помощи в Месягутовской ЦРБ не оплачивают переработку Фото: Гострудинспекция РБ

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Работникам скорой помощи в Месягутовской районной больнице (Дуванский район) не оплачивают переработку, выяснили инспекторы Роструда в ходе внеплановых проверок. Так, водитель машины скорой помощи отработал сверхурочно более 400 часов за пять месяцев, при норме не более 120 часов в год. Фельдшерам не оплачена сверхурочная работа так, как это полагается по Трудовому кодексу: за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие — в двойном. Точный учет продолжительности сверхурочной работы даже не ведется.

Были нарушения и в сфере охраны труда: невыдача спецодежды и средств индивидуальной защиты. К примеру, фельдшеры скорой помощи не обеспечены хлопчатобумажными костюмами, резиновыми перчатками и респираторами, водители — сигнальными жилетами и защитными костюмами. Инспекторы возбудили административное дело.

Отделение скорой помощи Месягутовской ЦРБ обслуживает население Белокатайского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского районов с охватом 110 тысяч жителей.

Теги: скорая помощь, переработка
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