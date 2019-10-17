Абсолютно здоровыми детьми в Башкирии признаны только 24,4%

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

После первого этапа профилактического осмотра детей Башкирии до 17 лет [обследовано почти 626 тысяч человек] абсолютно здоровыми признаны только 24,4%. У остальных детей наблюдаются какие-либо отклонения, сообщил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин.

Согласно данным статистики министерства, самая большая часть детей, прошедших первичный медосмотр, включена в группу с функциональными нарушениями — 61,7%. В группе с хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии находятся 11,6% обследованных, в группе с хроническими заболеваниями в активной стадии — 0,7%, страдающие тяжелыми заболеваниями, требующими постоянного лечения — 1,6%.

У детей до 17 лет чаще встречаются проблемы с нервной системой, болезнями органов пищеварения, костно-мышечной системы, глаз, эндокринной системы.

Также в Башкирии зафиксирован рост на 4,3% числа детей-инвалидов — плюс 687 случаев за 2018 год. Руководитель регионального Минздрава объяснил это тем, что в республике увеличилась выживаемость недоношенных малышей, однако, как правило, такие дети получают инвалидность в возрасте до трех лет.

В Башкирии функционируют 1310 образовательных учреждений, в которых работают 529 медицинских кабинетов и 152 стоматологических кабинета. Врачебную помощь школьникам оказывают 325 работников, трудящихся в системе образования, и 723 — из системы здравоохранения. Наибольшая потребность в этих кадрах наблюдается в Абзелиловском, Бакалинском и Краснокамском районах.