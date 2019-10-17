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17 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Превышение по сульфат-ионам в реке Изяк не связано с аварией на «Полиэфе - Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Незначительное превышение ПДК сульфат-ионов в реке Изяк не связано с аварией на АО «Полиэф». В реке Уфе эти частицы не регистрировались, заявили в Роспотребнадзоре по Башкирии. Ранее сообщалось о превышении ПДК по сульфат-ионам в пробах из обеих рек.

«Наблюдается динамика снижения концентраций превышения ПДК в реке Изяк. Попадания загрязнений в централизованную систему не зафиксировано. Питьевая вода остается безопасной», — отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии провели 2069 исследований воды водоемов, почвы, сточных вод, воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Лабораторные исследования будут продолжаться.

Сульфат-ион — частица с отрицательным электрическим зарядом, образующаяся при разделении серной кислоты или ее солей.

Теги: полиэф
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