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17 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На главных скачках Башкирии победил 13-летний школьник. Кто он?

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

На главных скачках Башкирии победил 13-летний школьник. Кто он? Фото: Валерий Шахов

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Динис Курбанаев обычный школьник из села Верхнесюрюбаево Кугарчинского района. Буквально в одночасье он стал известен на всю республику. Слава обрушилась на 13-летнего жокея-любителя после победы в конноспортивном турнире «Терра Башкирия», где он выиграл главный трофей – Кубок чемпиона и денежный приз 150 тысяч рублей от главы республики.

Самый младший финалист турнира «Терра Башкирия» показал лучший результат по итогам двух заездов. И это стало настоящей сенсацией, ведь Динису удалось опередить соперников намного старше и опытнее себя. О том, как воспитываются юные башкирские чемпионы, читайте в нашем материале.

Теги: Терра Башкирия, конный спорт
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