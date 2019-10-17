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17 октября Четверг

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В школах Башкирии выросло число педагогов-психологов, но не хватает 2200 учителей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В школах Башкирии выросло число педагогов-психологов, но не хватает 2200 учителей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В школы Башкирии начали устраиваться психологи и социальные педагоги. В текущем году количество педагогов-психологов выросло до 551 [в 2018 г. было 478], а социальных педагогов до 530 [в прошлом году — 524]. Об этом на оперативном совещании «Час образования» сообщил и.о. министра образования республики Айбулат Хажин.

По его словам, самый большой прирост этих специалистов наблюдается в Уфе (16), в Туймазинском (10), Мелеузовском и Стерлитамакском (по 7) районах.

На данный момент укомплектованность школ педагогами-психологами составляет 42%, социальными педагогами — 40,4%.

На «Часе образования» в правительстве под председательством главы Башкирии Радия Хабирова обсуждался вопрос сохранения и укрепления здоровья воспитанников детсадов и школ, подготовки учителей.

По словам ректора Башгоспедуниверситета Салавата Сагитова, сегодня в дефиците учителя математики (368), английского языка (317), русского языка и литературы (280), начальных классов (252), физики (223), химии (146), физкультуры (116), биологии (107) и немецкого языка (105). Специалисты предложили рассмотреть новые механизмы целевого обучения педагогов. Сюда входят адресная подготовка кадров, «быстрый» специалист [возможность заключения договора со студентом, в том числе и на выпускном], зона ответственности [стипендии, оплата проезда, жилья, дополнительное образование за счет муниципалитета] и целевая учительская магистратура [«вход» в педагогическую профессию для специалистов, не имеющих профильного образования].

«На обучение одного «целевика» понадобится 84 тысячи рублей, — объяснил Салават Сагитов. — Так как вуз федеральный, а деньги региональные, предлагаются схемы именной стипендии (правительства или муниципалитета). Выплачиваться она будет два раза в год. Со следующего года нагрузка на бюджет республики составит 16,8 млн рублей, но по ходу программа должна корректироваться».

Сегодня минимальный срок, на который заключается контракт со студентами-целевиками, составляет три года. Радий Хабиров попросил рассмотреть возможность заключения контрактов на пять лет.

Теги: школы, образование, психологи, социальные педагоги
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