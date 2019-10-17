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17 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В УГАТУ пройдут «Мавлютовские чтения»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

22 октября в Уфимском государственном авиационном техническом университете начнет работу XIII Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения». Она проводится в вузе с 2007 года и названа в честь видного ученого, организатора науки и высшей школы, члена-корреспондента РАН, ректора УАИ-УГАТУ с 1961 по 1992 годы Рыфата Мавлютова.

В этом году молодежный форум соберет представителей Уфы, Москвы, Рыбинска, Казани, Самары, Владивостока. Для многих исследователей чтения станут стартовой площадкой для будущей научной и инновационной деятельности. Участие дает возможность показать результаты своих исследований, получить компетентные рекомендации, познакомиться с молодыми учеными из других вузов России.

В течение трех дней будут работать 9 секций, более 40 подсекций. Планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, таких как проектирование и производство воздушных судов и силовых установок, технология машиностроения, объемные наноматериалы, информационно-измерительная техника и авионика и другие; а также актуальные проблемы в области математики, экономики, бизнеса, химии и экологии, языковой коммуникации, физической культуры и спорта и социально-гуманитарные знания в высшей школе. На одной из секций будут заслушаны доклады уфимских школьников.

Начало мероприятия в 10.00 в зале Ученого совета (корп.1)

Справочно

Выдающийся ученый и педагог, первый ректор Уфимского авиационного института, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Рыфат Рахматуллович Мавлютов еще при жизни заслужил уважение людей разных поколений, вывел своих учеников на орбиту мировой науки, создал научную школу и стал инициатором, организатором, администратором одного из крупнейших вузов СССР.

Он возглавлял УАИ более трех десятилетий. За это время небольшое учебное заведение с двумя специальностями и шестью сотнями студентов, малочисленным коллективом и слабым оснащением превратилось в орденоносный вуз, один из крупнейших и передовых в стране.

В институте сложился мощный профессорско-преподавательский корпус, появились научные школы, признанные в стране и за рубежом. Были созданы специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, укреплена материально-техническая база – построены и оснащены современным оборудованием комплекс учебно-научных корпусов, студенческий городок с необходимым числом общежитий, столовая, спортивные сооружения, богатая научно-техническая библиотека.

Первые студенческие строительные отряды, субботники, на которых рядом со студентами с юношеским задором работали именитые профессора, творческие встречи, спортивные праздники – все эти замечательные традиции были заложены Р. Р. Мавлютовым.

В УАИ успешно осуществлялся курс на интеграцию науки и образования, что позволило вузу получить статус технического университета и одному из первых в стране перейти на многоуровневую подготовку специалистов.

Теги: УГАТУ, чтения, Мавлютов
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