Башкирия в федеральных СМИ: Банки окажут госуслуги, восхождение в честь Мустая Карима

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Шесть банков в Башкирии, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и Санкт-Петербурге со следующего года могут начать предоставлять госуслуги.

Банк госуслуг. Российские банки со следующего года начнут оказывать услуги по выплатам пенсий и маткапитала, оформлении ИП и регистрации в качестве страхователя. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономразвития РФ Савву Шипова. По данным издания, эксперимент будет проведен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года такая практика может распространиться по всей стране. Уточняется, что в тестировании примут участие Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк». При этом банкам запретят использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях, отмечается в сообщении.

Восхождение в честь 100-летнего юбилея со дня рождения народного башкирского поэта Мустая Карима организуют на гору в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма республики Борис Гумаев. «Два года назад к нам обратилось РГО Башкортостана, приезжали от них две группы альпинистов, восходителей, и мы сделали первопрохождение в Чегемском ущелье на пик, находящийся рядом с пиком Кайсына Кулиева», — рассказал он, уточнив, что восхождение состоится 19 октября. «20 октября в Уфе состоится большое собрание в честь юбилея поэта и к этому времени мы должны предоставить им отчет о восхождении», — пояснил Гумаев. Для участия в восхождении в КБР из Башкирии приехали руководитель медиагруппы БО РГО, тележурналист Рустам Сиразетдинов, директор ООО «Эксперимент» Андрей Шмальц, руководитель российского аэрокосмического общества в Башкортостане, пилот Владимир Филипишин и другие. Отмечается также, что Мустай Карим и народный поэт КБР Кайсын Кулиев дружили, и потомки решили укрепить эту дружбу символичным жестом — дать имя Карима одной из безымянных вершин, находящихся рядом с пиком Кулиева.

Названы регионы-антилидеры по числу «пьяных» преступлений. Первыми в рейтинге российских регионов по числу преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, стали Башкирия и Свердловская область. Об этом заявили в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщает INTERFAX.RU. Отмечается, что наибольшее количество «пьяных» преступлений зафиксировано в Башкортостане — 6669 случаев (84,5% к соответствующему периоду 2018 года), в Свердловской области — 6455 случаев (96,4%). Наименьшее количество таких преступлений зафиксировано в Ингушетии — 35 случаев. При этом в целом количество «пьяных» преступлений в России в первом полугодии 2019 года сократилось на 8,7% — до 167,97 тысяч, уточняется в сообщении.

Коммерсант-живодёр. «Предприниматель в Башкирии, заключивший с районной администрацией контракт на 985 тысяч рублей об отлове бездомных собак для лечения и помещения их в приют, убивал безнадзорных животных на месте отлова», — узнали «Новые Известия». Сообщается, что обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве стал 34-летний руководитель коммерческой организации «Дельта-ком». «В 2016 и 2017 годах между мэрией Белебеевского района и главой фирмы "Дельта-ком" были заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных, их лечение и содержание в приюте. Однако мужчина условий сделки не исполнил, но перед районом отчитался, что отловил и осмотрел животных, которые фактически умерщвлялись на месте отлова», — цитирует издание сообщение прокуратуры региона. Теперь коммерсанта-живодера будут судить.

На ОТР передали, что в двух реках рядом с башкирским заводом «Полиэф» Роспотребнадзор зафиксировал нарушение санитарных норм. «9 октября на заводе произошла утечка промышленных стоков. Восемь тысяч кубометров отходов попали на прилегающую территорию предприятия, — напомнили на телеканале. — Специалисты взяли пробы воды в шести водоемах. В реках Уфа и Изяк было обнаружено незначительное превышение по ряду показателей. При этом связано ли это с аварией на заводе, не уточняется», — говорится в сюжете.

В Уфе обманутые дольщики по программе «Жилье для российской семьи» вышли на пикет, информирует «Росбалт» и сообщает, что «их дома должны были сдать еще в 2015 году, однако накануне в очередной раз сроки перенесли». Отмечается, что «обманутые дольщики ЖК «Миловский парк» устроили пикет у стен парламента республики и пожаловались в соцсетях главе Башкирии».

Обливала детей водой и морила голодом. Жительницу Уфы Элину Сомову обвиняют в «истязании» и «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». По данным «Ленты.ру», «в течение девяти лет она избивала двух родных и двух приемных детей, запрещала им есть мясо, обливала холодной водой и выгоняла на балкон без верхней одежды в холодное время года». В итоге родных детей 47-летней уфимки отправили жить к отцу, а приемных изъяли органы опеки. Однако женщина не считает себя виноватой, добавили в издании.