В Уфе пенсионерку обманули на 58 тысяч рублей

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пенсионерка из Уфы Надежда Рязанова оказалась заложницей навязанного ей кредита.

79-летняя женщина заключила договор с ООО «Центр здоровья» на оказание медицинских услуг. Недобросовестные сотрудники компании воспользовались ее преклонным возрастом и неудовлетворительным состоянием здоровья и навязали ей кредит — 58 тысяч рублей.

После оплаченных процедур в Центре обещанного улучшения здоровья не произошло, с кредитными обязательствами старый больной человек сам не мог справиться. За помощью Надежда Егоровна обратилась в общественную приемную «Единой России»,

Как рассказал координатор региональной приемной по работе с обращениями граждан Ильнур Аюпов, после переговоров с представителями «Центра здоровья» сотрудниками приемной оказана юридическая помощь пенсионерке в составлении претензии, но она была оставлена без внимания. После сотрудники составили исковое заявление в районный суд. На днях состоялось судебное заседание, где было вынесено решение в пользу заявителя, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

11 ноября должен быть получен исполнительный документ для подачи в Федеральную службу судебных приставов. До фактического исполнения обращение Надежды Рязановой будет на особом контроле в Региональной общественной приемной партии.