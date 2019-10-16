Башкортостан занял первое место в рейтинге регионов России по проведению ГИА в 9-х классах

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан занял первую строку в рейтинге регионов России по проведению экзаменов в 9-х классах. Результаты были озвучены в Москве на Всероссийском совещании по итогам государственной итоговой аттестации в 2019 году.

При подсчете баллов учитывались технологичность проведения экзаменов, профилактика нарушений порядка ГИА-9, выявление организационно-технологических нарушений при проведении ГИА-9 и другие показатели.

Кроме того, в 2019 году в Башкортостане впервые в России запущен информационный сервис ознакомления с результатами ГИА-9, представляющий собой единую информационную систему в сети «Интернет». Он разработан Региональным центром обработки информации и содержит изображения бланков ответов участников экзамена, результаты оценивания заданий с кратким и развернутыми ответами, а также обеспечивает возможность подачи апелляции о несогласии с результатами экзаменов.

Напомним, что в государственной итоговой аттестации в 2019 году в Башкирии приняли участие 42 265 обучающихся. Наблюдается повышение средних баллов ОГЭ практически по всем предметам от 0,1 до 0,3 баллов по сравнению с результатами 2018 года за исключением немецкого языка, сообщили в Министерстве образования региона. Второй год подряд в республике организовано онлайн-наблюдение за ходом проведения экзаменов. Новшеством этого года также является приобретение программного обеспечения для удаленного сканирования.