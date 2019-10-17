Фото: ИА «Башинформ» На улице Мустая Карима в Уфе высадят новые деревья вместо снесенных старых Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Несколько недель назад на улице Мустая Карима в Уфе на участке от улицы Коммунистической до Чернышевского спилили все деревья.

«Снос деревьев выполнен силами специализированной организации в рамках договорных отношений с городским центром «Арт-квадрат», по ордеру, выданному управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации города, — пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе города. – Этим же ордером предусмотрена восстановительная высадка деревьев на этом участке».

Капитальный ремонт улицы Мустая Карима ведется по проекту, разработанному Уфимским проектно- производственным центром «Уралдортранс» РБ и получившему положительное заключение ГАУ «Управление госэкспертизы РБ».

Ранее «Башинформ» писал о том, что есть идея сделать улицу Мустая Карима на участке, прилегающем к «Арт-квадрату», пешеходной. Сейчас на противоположной стороне улицы строится Хакимовская мечеть, рядом с которой расположится сквер. Далее пешеходный путь пройдет к улице Карла Маркса через арку, а оттуда – к филармонии на улице Гоголя. Таким образом, в Уфе должен появиться еще один привлекательный для прогулок горожан маршрут.

По информации агентства «Башинформ», наиболее вероятно, что улица Мустая Карима на данном участке дороги может быть освобождена от автомобильного движения по выходных дням.