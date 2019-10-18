Фото: pexels.com Стать самозанятым в Башкирии проще, чем кажется Фото: pexels.com

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Алла Печенкина/.

Любой житель Башкирии может зарегистрироваться в качестве самозанятого, если по ряду причин не хочет открывать ИП. Регистрировать выгодно кондитерам, репетиторам, блогерам, людям, оказывающим консалтинговые услуги. Доходы самозанятого не могут превышать 2,4 млн рублей в год, в противном случае – нужно открывать ИП или платить НДФЛ.

Новый налоговый режим несет в себе массу преимуществ для легализации деятельности. Самозанятый платит меньше налогов, не подает налоговую отчетность и не переводит отчисления в Пенсионный фонд. Взамен получает полную легализацию своей деятельности и возможность заключать официальное сотрудничество с юридическими лицами.

Самозанятый отдает 6% от выручки, при работе с юридическими лицами. Взамен он получит налоговый вычет в размере 2%, но не больше 10 тысяч рублей. Если самозанятый работает с физическими лицами, то он отдаст государству 4% от выручки, но сможет вернуть вычет в размере 1%.

Если репетиторство или блогерство являются лишь дополнительным, а не основным источником дохода, можно регистрироваться в качестве самозанятого, одновременно работая в найме.

«Закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам. Кроме того, в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» планируется отнести самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и ввести понятие самозанятых граждан как физических лиц, осуществляющих основанную исключительно на личном участии предпринимательскую деятельность, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. Таким образом, совмещение самозанятости и работы по найму будет возможно в свободное время от работы по найму (текст законопроекта)», — объясняет консультанта Русской Школы Управления по трудовому праву Юлия Жижерина.

В России есть четыре региона, где возможна регистрация в новом налоговом режиме. Ближайший к Башкирии регион — Татарстан. Ехать к соседям в гости не нужно, вопрос решается с помощью современных технологий.

Достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на iOS или на Android. Далее нужно отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Кроме приложения можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. В любой момент можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении — дополнительных пошлин нет.

Приложение сделает и остальную работу – сформирует чеки с товаров и услуг, посчитает количество налогов. К 12-му числу следующего месяца в приложении появится сумма налога, которую нужно оплатить до 25 числа. Предприниматель, который ничего не заработал за месяц, не обязан платить налог. Оплачивать можно наличными и онлайн.

Самозанятые получают дополнительный канал сбыта продукции, расширяют воронку продаж. Опять-таки всё с помощью интернета. На сайте Агентства по государственному заказу Республики Татарстан «Биржевая площадка Республики Татарстан» есть специальная вкладка «Самозанятые». Там необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг. Также есть интернет-ресурс по предоставлению информационных сервисов субъектам.

Подробнее о регистрации в качестве самозанятого читайте на сайте центра поддержки самозанятых tvoedelo.pro.