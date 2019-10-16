Фото: УГЗ Уфы В Уфе из-за мусора в ливневке подтопило частный дом Фото: УГЗ Уфы

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

16 октября на улице Новокустарная подтопило частный дом. Владельцы позвали на помощь спасателей. Специалисты выяснили, что вода, которая нанесла ущерб придомовой территории, огороду и погребу, прибыла из ливневой канализации.

По данным Управления гражданской защиты населения Уфы, вода скопилась в ливневке из-за того, что решетка коллектора была забита бытовым мусором. Сейчас коммунальщики Кировского района расчищают место инцидента.