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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Под Уфой из-за мигранта закрыли «Лепешки из тандыра»

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском районе судебные приставы на 20 суток закрыли киоск «Лепешек из тандыра». Предприниматель нарушил закон и устроил на работу мигранта из Узбекистана без патента. 32-летний мужчина готовил лепешки и не подозревал, что его работодатель не оформил его трудовую деятельность должным образом.

«За установленное нарушение индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.18.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц штраф от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати суток», — уточнили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

Сейчас киоск опечатан. Судебные приставы предупредили бизнесмена, что за неисполнение решения суда ему грозит уже уголовная ответственность.

Теги: судебные приставы, Уфимский район
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