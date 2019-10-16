Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ В центре Уфы участки жителей частного сектора из-за стройки превратились в болото Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане направили обращение в администрацию города Уфы с просьбой создать межведомственную комиссию для решения проблем жителей домов по улице Сун-Ят-Сена, чьи участки оказались заболочены в ходе строительных работ. По мнению общественников, в состав комиссии необходимо включить представителей администрации Кировского района Уфы, Государственного комитета по жилищному и строительному надзору, управления Роспотребнадзора и застройщика. Обращения самих жителей в эти структуры результатов не дали. Поэтому эксперты ОНФ предложили консолидировать усилия всех ответственных ведомств. Проблемы у жителей частного сектора, примыкающего к стройке большого жилого комплекса по улице Большой Московской, начались около трех лет назад. В ходе строительных работ была сооружена дамба и ручей, который, стекая по оврагу, превратился в искусственный водоем.

У семьи Черемисиных под водой оказались около трех соток земли: на месте, где были грядки и росли кустарники, образовалось настоящее болото. Со временем стихийный водоем стал превращаться в незаконную свалку, куда начал «слетаться» мусор со всей округи. Кроме того, из-за сложного рельефа местности сюда попадают нечистоты. В жару здесь стоит зловоние, а сырость и грязь привлекают насекомых. Неблагополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация беспокоит не только хозяев частного сектора, но и жителей многоквартирных домов, расположенных рядом. По словам собственников квартир дома по улице Большой Московской, 13, от мошкары не спасают даже москитные сетки, насекомыми облеплены окна и заполнены подъезды. Беспокойство вызывает и близость детской площадки к заболоченной территории. Попытки представителей строительной компании откачивать воду не решили проблему.

«На все свои обращения граждане получают ответ, что проблема будет решена после сдачи объекта в эксплуатацию. А если не получится построить дом в установленные сроки и стройка не завершится в ближайшее время? Как жить людям в таких условиях, сколько им еще терпеть антисанитарию под окнами? Проблема сложная и решить ее можно только совместными усилиями. На основании предложений от всех участников межведомственной комиссии будет разработана дорожная карта по ликвидации заболоченной территории», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Денис Мусин.