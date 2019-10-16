Башкирия получит 63 миллиона рублей из Фонда президентских грантов

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2019 года. Также, как и по итогам первого конкурса, в октябре ПФО занял второе место в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования.

Победил каждый четвертый участник из ПФО: проекты 407 лидеров из Приволжья получат 618,4 млн рублей. Всего на второй конкурс некоммерческие организации округа отправили 1,7 тыс. заявок.

Лидер по количеству проектов-победителей среди регионов ПФО — Республика Башкортостан, одобрение получили 55 заявок на сумму 63 млн рублей. Второе место у Самарской области (51 грант на 98 млн руб.), третье у Удмуртии (37 грантов на 49 млн руб.).

«Лидирующие позиции Приволжского федерального округа — яркий показатель того, что в наших регионах востребован конкурс грантов Президента России. Количество победителей из ПФО растёт — по итогам первого конкурса в июне этого года поддержку Главы государства получили 337 заявок нашего округа, а во втором уже на 20% больше. Более чем на 100 млн рублей возросла общая сумма, которая будет направлена на реализацию проектов некоммерческих организаций Приволжья. Это победа всех жителей округа, ведь гранты президента России Владимира Владимировича Путина направляются прежде всего на развитие социально значимых проектов, которые призваны сделать жизнь каждого гражданина интереснее и комфортнее», — сказал, поздравляя победителей, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Всего в России из 9 тыс. проектов, поданных на конкурс, победителями признаны 2128 (23,4%), они получили финансирование на сумму 4,35 млрд рублей.