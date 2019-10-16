Студентка из Башкортостана победила на Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Студентка из Башкортостана Ильзира Магадеева завоевала первое место в номинации «Крестьянские родословные» X Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина». Об этом сообщили в пресс-службе Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН.

Награждение победителей состоялось в рамках VI Всероссийского творческого фестиваля «Верим в село! Гордимся Россией!» 11 октября на ВДНХ в Москве.

Свою исследовательскую работу девушка назвала «Магадеевы». Древний род, который берет начало от Туксабы, хана башкир и каракалпаков, жил на Сыр-дарье в XII веке. Через судьбы видных исторических личностей этого рода прослеживаются все важные вехи истории башкирского народа с этого периода, до и после присоединения к России и до наших дней.

Из 2175 конкурсных заявок, в которых участники рассказали об истории своего села, деревни, крестьянских родословных, о традициях и ремеслах, символах малой Родины, деревне своей мечты, было отобрано 28 победителей. Они защищали свои проекты уже в Москве.

Выпускница Абзановской школы Зианчуринского района, теперь уже студентка второго курса Уфимского медколледжа Ильзира Магадеева готовилась к конкурсу вместе со своей школьной учительницей Зулией Латыповой, она же сопровождала девушку во время поездки в Москву.

«Я очень рада, что стала одним из победителей конкурса «Моя малая Родина», — поделилась впечатлениями Ильзира. — Поездка имела для меня большое значение. Во-первых, я впервые выступила перед таким авторитетным жюри. Во-вторых, это огромная ответственность и большая честь, так как я представляла свою семью, родословную и свою малую Родину во всероссийском масштабе».

Вместе с наградой от руководства международного генеалогического центра победительнице вручили также сертификат на прохождение онлайн-курса «Семейная история», который дает возможность восстановить родословное древо на семь поколений во всех деталях.

«Изучение своей генеалогии пробуждает в человеке чувство патриотизма и все большую и большую любовь к своей малой Родине, — признается девушка. — Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду продолжать собирать информацию про свой род, теперь уже используя возможности, которые дает сертификат».

Экспертами конкурса выступили представители Минсельхоза России, Росмолодежи, международного генеалогического центра, института российской истории РАН, некоммерческих общественных организаций, а также депутаты Госдумы РФ. Больше всего конкурсных работ поступило из Краснодарского края, Ленинградской и Саратовской областей, Республики Башкортостан, отмечают организаторы.