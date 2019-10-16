Фото: Соцсети В Уфе около школы заметили лису Фото: Соцсети

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители столицы Башкирии накануне вечером заметили лису на Уфимском шоссе. Дикое животное активно шло на контакт с людьми и даже не боялось заглянуть в супермаркет.

Очевидцы сообщили, что рядом находится 124-я школа. Родители опасаются за детей, которые могут заинтересоваться рыжей красавицей, получить укус и, как следствие, заразиться бешенством.

В случае обнаружения диких животных в черте города, уфимцам советуют обращаться в министерство экологии республики по номеру: 8 (347) 218-04-30 или позвонить в Службу спасения 112 и объяснить ситуацию. На место направят специалистов по отлову диких животных.