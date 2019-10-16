Башкирия в федеральных СМИ: Знаковый съезд мусульман в Уфе; массовые проверки

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Росстандарт обнаружил недостатки в системах безопасности автобусов в России. Об этом стало известно на форуме в Уфе.

Массовые проверки. Специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии обнаружили недостатки в системах безопасности некоторых автобусов, используемых в России. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Росстандарта Антон Шалаев на полях конференции «Нефтегазстандарт-2019» в Уфе. Ведомство начало массовые проверки систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 в конце августа этого года. Причиной проверок стал рост числа ДТП с участием автобусов, пояснили в агентстве. «Результаты, безусловно, есть, но о них пока преждевременно говорить, можем так сказать, что не всегда результаты краш-тестов оказались положительными», — сказал Шалаев. Сообщается, что проверяются автобусы, осуществляющие перевозки, российского и китайского производства. Результаты проверок будут опубликованы в конце 2019 года. Также Росстандарт инициирует ужесточение требований к качеству детских автокресел, рассказал Шалаев на форуме в столице Башкирии.

Ответственность за качество нефти в трубе полностью возложат на «Транснефть», но за усиление контроля придется доплатить нефтяникам, узнали «Ведомости». В издании говорится, что «система контроля и ответственности за качество нефти в трубопроводах будет реформирована – будущие изменения описаны в протоколе совещания у профильного вице-премьера Дмитрия Козака». В итоге «Транснефть» будет ответственна за качество сырья «на выходе» из системы трубопроводов, нефтяники будут получать компенсацию за снижение качества их нефти при транспортировке, а покупатели смогут отказаться от нее, если нефть не соответствует нормативам. В издании пояснили, что «система ответственности за качество нефти в трубе стала обсуждаться после того, как весной нефть с высоким содержанием хлорорганики попала в экспортный нефтепровод «Дружба». «Наиболее высокое содержание серы в нефти, добываемой в Татарстане и Башкирии». «Татнефти» и «Башнефти» придется нести расходы по компенсации потерь других нефтяников из-за снижения качества их нефти», — говорится в материале и отмечается, что ранее «Татнефть» и «Башнефть», наоборот, получали премию к качеству своей нефти – оно повышалось в трубе, так как сырье смешивалось с более качественным, теперь эта ситуация останется в прошлом».

Знаковый съезд мусульман в Уфе. Портал «Мусульмане России» информирует, что в столицу Башкортостана прибыла делегация Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России во главе с председателем муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. В Уфе духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретится с главой республики Радием Хабировым и примет участие в съезде Духовного управления мусульман Башкортостана, рассказали на сайте, отметив, что «предстоящий съезд можно назвать знаковым, поскольку в ходе съезда состоятся выборы председателя ДУМ РБ».

«В октябре придет яйцо». Журнал «Агроинвестор» информирует, что «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури, остановленный осенью 2017 года, возобновит работу в октябре-ноябре. Об этом заявил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании у главы республики», говорится в сообщении. «В октябре придет яйцо на птицеводческий комплекс Гафури, который долгое время стоял у нас. Так ведь?» — спросил глава Башкирии Радий Хабиров. Фазрахманов ответил, что первая партия инкубационных яиц ожидается в октябре-ноябре. В конце августа Хабиров рассказывал, что на комплекс «заведен» инвестор, определен «разумный вариант развития» и уже начинается набор рабочих. По данным издания, «индейководческое предприятие взяла в аренду группа миллиардера, владельца гостиничной сети Azimut Hotels Александра Клячина.

Башкирских школьников научат безопасно пользоваться интернетом. Волонтеры Лиги безопасного интернета проведут лекции и уроки в российских школах, сообщает ФАН. Акция, цель которой — научить школьников пользоваться интернетом в безопасном для них режиме, пройдет в 10 регионах, в частности, в Сахалинской, Липецкой, Мурманской областях, а также Башкирии, Коми, Хабаровском крае, Красноярском крае и других субъектах РФ. В итоге более 80 тысяч учеников российских школ смогут узнать о том, как безопасно пользоваться интернетом, рассказали в издании, уточнив, что образовательный проект Лиги «Месяц безопасного интернета» получила президентский грант.

«Мустай». О великом башкирском писателе и поэте Мустае Кариме рассказал телеканал «Россия 1». «Первая книга поэта вышла, когда ему было всего девятнадцать, а уже в двадцать один год он стал членом Союза писателей. Через два года Мустай Сафич ушел добровольцем на фронт, — говорится сюжете. — Карим удостоен орденов и медалей за взятие Белграда, Вены и Будапешта, а также Государственной и Ленинской премий. Его книги издавались миллионными тиражами, поэзия и проза были переведены на десятки языков мира». К столетию со дня рождения башкирского поэта на канале «Россия» смотрите документальный фильм «Мустай», информировал телеканал. В фильме своими воспоминаниями о Кариме поделятся Минтимер Шаймиев, Никита Михалков, Иосиф Кобзон, Андрей Дементьев, а прозу и стихотворения будут читать Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова, Алсу, Сергей Безруков и Александр Галибин, говорится в сообщении.

«Единый день обысков», так называется материал в «Коммерсанте», повествующий о том, как 15 октября в 12 городах России, в том числе в Уфе, массово обыскивали сторонников политика Алексея Навального. Как пояснил СКР, «операция силовиков связана с возбужденным ранее уголовным делом об отмывании денег созданным Навальным Фондом борьбы с коррупцией». «Полиция изъяла у сторонников оппозиционера технику, документы и карточные игры, некоторых активистов вызвали в Следственный комитет для допросов», — рассказывает издание, уточнив, что «в частности, в Уфе обыски прошли у четверых волонтеров местного штаба Навального». А «Росбалт» по этому поводу пишет, что «в Уфе с обыском пришли в дома активистов штаба Навального — Ольги Комлевой и муниципального депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова».