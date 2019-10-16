Фото: Администрация Уфы В Уфе километровую улицу капитально отремонтируют за два года Фото: Администрация Уфы

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе рабочие приступили к ремонту улицы Мустая Карима, которую неоднократно предлагали сделать пешеходной. Обновление дорожного полотна улицы протяженностью 1,2 км пройдет в четыре этапа и завершится в течение двух лет, сообщили в мэрии столицы.

«Сегодня подрядная организация выполняет дорожно-ремонтные работы на первом этапе — на участке от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского протяженностью порядка 270 метров с полным перекрытием проезжей части. Ведомостью объемов работ на первом этапе предусмотрено устройство покрытия на площади более четырех тысяч квадратных метров, установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки, устройство газона, технической полосы, семь опор наружного освещения проезжей и пешеходной частей дороги», — уточнили в уфимской администрации.

С 16 октября на улице Мустая Карима ограничат движение транспорта от Коммунистической до Ивана Якутова. Полное перекрытие проезжей части запланировано в период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.